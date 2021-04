Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε θα παραμείνει… «Πολίτης».

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του βέλγου επιθετικού μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός είχε συμφωνήσει προφορικά με τη διοίκηση της ομάδας και έμεναν οι υπογραφές.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, μία μέρα μετά τη νίκη με 2-1 επί της Ντόρτμουντ για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Ντε Μπρόινε έχει παίξει φέτος σε 33 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχει σκοράρει 8 γκολ και έχει μοιράσει 16 ασίστ.

