Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος παντρεμένου παίκτη της Premier League, τον οποίο δεν κατονομάζει, έκανε στη Sun η βραζιλιάνα καλλονή Ζακλίν Σούσα.

Όπως αναφέρει μιλώντας στην βρετανική Sun, η Ζακλίν Σούσα μετά από διετή παράλληλη σχέση με τον παντρεμένο ποδοσφαιριστή, την άφησε έγκυο και έκτοτε την αποφεύγει, δεν συμμετέχει στην ανατροφή της κόρης τους ούτε οικονομικά, ενώ αποπειράθηκε να εξαγοράσει τη σιωπή της.

«Μου έστελνε μηνύματα ακόμη και στο μήνα του μέλιτός του. Ορκιζόταν αιώνια αγάπη, μου έλεγε πως δεν θα με αφήσει ποτέ και πως θα μου αγοράσει διαμέρισμα.

Ως αντάλλαγμα, επειδή πήγε μήνα μέλιτος με τη σύζυγό του, μου έκανε δώρο διακοπές με την κολλητή μου σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο.

Με διαβεβαίωνε πως ο γάμος του δεν σήμαινε τίποτα και μάλιστα δεν μου επέτρεπε να λέω πως είμαι ελεύθερη γιατί ζήλευε πολύ», ανέφερε η Ζακλίν Σούσα.

Married Premier League star had secret baby with stunning mistress Jaqueline Sousa – and texted her at his wedding pic.twitter.com/QW7NYIOVTc

«Όταν του ανακοίνωσα πως είμαι έγκυος, δεν περίμενα να το πάρει τόσο άσχημα γιατί πάντα μου έλεγε πως ήθελε να κάνουμε παιδιά.

Προσπαθήσαμε να συμφωνήσουμε πως παρότι δεν θα είναι στο πλευρό μου, θα είχε οικονομική συνεισφορά. Μετά από τρεις μήνες έμεινε έγκυος η σύζυγός του και έκτοτε έκανε σαν να μην υπάρχω και να μη με γνωρίζει. Ποτέ δεν με πήρε ένα τηλέφωνο.

Όταν γέννησα και η κόρη μας ήταν έξι μηνών, ένας δικός του άνθρωπος ήρθε σε επαφή μαζί μου και μου πρόσφερε ένα συγκεκριμένο ποσό για να μην αποκαλύψω ποτέ ότι είναι ο πατέρας της.

Το ποσό ήταν αστείο, αλλά έλεγε πως ήταν το μόνο που μπορούσε να διαθέσει. Τότε αποφάσισα να πάω σε δικηγόρο και προσπαθήσαμε να του ζητήσουμε να κάνει τεστ πατρότητας, αλλά όλο έβρισκε δικαιολογίες. Ακόμη δεν το έχει κάνει! Γι’ αυτό κινήθηκα δικαστικά και οι δικηγόροι μου έχουν ενημερώσει ήδη την ομάδα του για όλα».

A married Premier League star fathered a baby during a secret two-year fling with an event hostess, Jaqueline Sousa(surname changed for legal reason), 33.

The ace even texted Jaqueline Sousa from his wedding begging her to stay with him, it was revealed. pic.twitter.com/YC446JKIyd

