Η τραγουδίστρια των Everything But The Girl Τρέισι Θορν έγραψε ένα νέο βιβλίο για τη φιλία της με τη ντράμερ των Go-Betweens, Λίντι Μόρισον.

Το βιβλίο με τίτλο «My Rock ’n’ Roll Friend» από το τραγούδι «Rock and Roll Friend» του 1988 του αυστραλιανού indie rock γκρουπ, θα βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων από τις αρχές Απριλίου.

Η Τρέισι Θορν γνώρισε για πρώτη φορά τη Λίντι Μόρισον τον Μάρτιο του 1983 στα παρασκήνια του θεάτρου Lyceum στο Λονδίνο, όταν οι μπάντες τους Marine Girls και The Go-Betweens έπαιξαν σε συναυλία των Orange Juice.

Ως γυναίκες στη κυριαρχούμενη από άνδρες σφαίρα της ροκ μουσικής έγιναν έμπιστες φίλες όταν η αυστραλιανή μπάντα πέρασε αρκετά χρόνια στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του ’80 σε ένα μικρό διαμέρισμα που μοιραζόταν με τον Νικ Κέιβ.

Καθώς τα δυο συγκροτήματα είχαν ως στόχο διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας, δεδομένου ότι οι Go-Betweens αγωνίζονταν για το εμπορικό κομμάτι, οι φίλες παρέμεναν σε επαφή, ανταλλάσσοντας γράμματα με πληροφορίες για τη ζωή τους μέχρι μια απότομη διακοπή το 1998 με την έλευση του email.

Η Θορν – η οποία είναι επίσης επιτυχημένη συγγραφέας και αρθρογράφος – άρχισε να γράφει το βιβλίο αφού ταξίδεψε στην Αυστραλία το 2019 και πέρασε μια εβδομάδα με τη Μόρισον, σε μία επανασύνδεσής του για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Οι ιστορίες και οι περίπλοκες λεπτομέρειες του βιβλίου συγκεντρώθηκαν από ένα μείγμα συνεντεύξεων, επιστολών και καταχωρήσεων ημερολογίου που έδωσε η ίδια η Μόρισον, καθώς και από υπάρχουσες περιγραφές του συγκροτήματος.

Στο «My Rock ‘n’ Roll Friend» σύμφωνα με το το ΑΠΕ, παρουσιάζεται o ευμετάβλητος χαρακτήρα της Μόρισον από την ηλικία των 20 όταν ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με Αυτόχθονες του Κουίνσλαντ το διάστημα που εργαζόταν για τη Νομικής Υπηρεσία στα νησιά Τόρες Στρέιτ, ξεκίνησε ένα ταξίδι με ωτοστόπ στην Ευρώπη (κατά το οποίο έπαιξε μπριτζ με τον Ρότζερ Μουρ), και έγινε μέλος του πανκ συγκροτήματος Zero.

Στο βιβλίο της η Θορν τονίζει ότι κάποιες φορές ο ρόλος της Λίντι στο συγκρότημα υποτιμήθηκε και άλλες φορές τα πράγματα που μπορεί να την ώθησαν να ενεργήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο παρερμηνεύθηκαν.

