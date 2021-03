Σπουδαία διάκριση για την Τσέλσι, καθώς οι «μπλε» κατάφεραν να κερδίσουν τον… τίτλο της κορυφαίας αγγλικής ομάδας της δεκαετίας 2011-20! Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), η ομάδα του Λονδίνου ήταν η καλύτερη ομάδα του «Νησιού» για τη δεκαετία που μας πέρασε.

Και μάλλον τα τρόπαια των «μπλε» δικαιώνουν απόλυτα την IFFHS. Στο διάστημα αυτό η Τσέλσι κατάφερε να κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, δύο FA Cup, ένα League Cup, δύο Europa League και φυσικά το Champions League του 2012. Μία τρομερή δεκαετία για την ομάδα της αγγλικής πρωτεύουσας που κατάφερε να κατακτήσει τα πάντα!

Στη δεύτερη θέση της λίστας η Μάντσεστερ Σίτι, ενώ στην τρίτη η Γιουνάιτεντ. Την τετράδα συμπληρώνει η Άρσεναλ, με την Τότεναμ να ακολουθεί στην 5η θέση. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός πως η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 6η θέση!

Chelsea have been named the best English club of the decade, according to IFFHS 🏆 pic.twitter.com/h6Dtw5IsKq

— ESPN UK (@ESPNUK) March 25, 2021