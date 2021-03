Χωρίς να πατήσει το γκάζι, η Τσέλσι κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του FA Cup, επικρατώντας της Σέφιλντ στο Λονδίνο με 2-0. Για ακόμη μία φορά, οι «μπλε» κράτησαν ανέπαφη την εστία τους, με τον Τόμας Τούχελ να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Κανείς άλλος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, δεν έχει ξεκινήσει με 12 clean sheets στα πρώτα 14 παιχνίδια του με την ομάδα, με τον Γερμανό να γράφει ένα ιστορικό ρεκόρ. Μάλιστα, η Τσέλσι κατάφερε να κρατήσει το… μηδέν για ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι, φτάνοντας στα επτά συνεχόμενα cleen sheats στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Με τον σημερινό αγώνα, η Τσέλσι συμπλήρωσε συνολικά 11 ώρες χωρίς να έχει δεχτεί γκολ στο γήπεδο της!

