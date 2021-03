Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να πάρει μία τεράστια νίκη στην έδρα της… μισητής, Μάντσεστερ Σίτι, με τους ποδοσφαιριστές του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να κρατάνε μάλιστα και το «μηδέν» στην άμυνα!

Καταλυτικός στο αποτέλεσμα αυτό, ήταν για ακόμη μία φορά ο αρχηγός της ομάδας, Χάρι Μαγκουάιρ. Ο Άγγλος στόπερ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του την άσχημη περιπέτεια που πέρασε το καλοκαίρι και ηγείται με άριστο τρόπο της αμυντικής του τετράδας.

Κόντρα στη Σίτι, ο Μαγκουάιρ έφτασε τα 24 clean sheets με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ από την περσινή σεζόν που αποκτήθηκε από τους «κόκκινους διαβόλους». Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής (εκτός τερματοφυλάκων) της Premier League δεν έχει καταφέρει να φτάσει τον συγκεκριμένο αριθμό στις ανέπαφες εστίες, από την ημέρα που ο Μαγκουάιρ έκανε το ντεμπούτο του με τη Γιουνάιτεντ.

Harry Maguire has kept 24 PL clean sheets since the start of last season, no outfield player has been involved in more.

Colossal. 🪨 pic.twitter.com/v90xGwYgbF

— Statman Dave (@StatmanDave) March 7, 2021