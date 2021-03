Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να φτάσει σε μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη… μισητή Μάντσεστερ Σίτι, βάζοντας τέλος στο απίθανο σερί των 21 συνεχόμενων νικών που είχαν χτίσει οι «πολίτες».

Μία ακόμη νίκη της Γιουνάιτεντ στο «Έτιχαντ» που με τη χθεσινή, έφτασε τα τρία συνεχόμενα διπλά στην έδρα της συμπολίτισσας, έχοντας φτιάξει μία παράδοση… Σερί πάντως έχει καταφέρει να φτιάξει και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ απέναντι στον Πεπ Γκουαρντιόλα που, χθες έφτασε τις τέσσερις νίκες απέναντι στον τεχνικό της Σίτι, βάζοντας το όνομα του σε ένα ιδιαίτερο κλαμπ προπονητών.

Ο Νορβηγός έγινε μόλις ο 3ος προπονητής που φτάνει τις τέσσερις νίκες απέναντι στον Καταλανό, με τον Μουρίνιο να είναι στην κορυφή με εννιά και τον Κλοπ στη δεύτερη θέση με επτά…

Only three managers have won 4+ games against Pep Guardiola in his managerial career, including penalty shoot-outs:

🇩🇪 Jürgen Klopp x9

🇵🇹 José Mourinho x7

🇳🇴 Ole Gunnar Solskjaer x4

You can’t argue with that. pic.twitter.com/z64oPGl1bE

— Squawka Football (@Squawka) March 7, 2021