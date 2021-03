Μία φωτογραφία του Παναγιώτη Βασιλάκου κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με την σχέση του με τη Νικόλ.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο Βασιλάκος φαίνεται να απολαμβάνει ρομαντικές στιγμές σε μπαλκόνι πολυτελούς διαμερίσματος με θέα τη θάλασσα στη Σαντορίνη.

Και ενώ μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως ο παρουσιαστής του Battle of the couples είναι ζευγάρι με την Νικόλ, την οποία γνώρισε και ερωτεύτηκε μέσα στο τηλεπαιχνίδι The Bachelor, παρέα του στο ρομαντικό δείπνο δεν είναι η τελευταία.

Παρά την απορία και τα σχόλια που προκάλεσε όμως, η φωτογραφία που κυκλοφορεί όχι μόνο δεν είναι πρόσφατη αλλά προέρχεται από τα γυρίσματα διαφημιστικού σποτ καταλύματος στο νησί.

Η σχέση του Βασιλάκου με την Νικόλ παραμένει λοιπόν όπως την ξέραμε.