Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει ακάθεκτη στη φετινή Premier League και κανείς δεν δείχνει ότι μπορεί να τη σταματήσει από την κατάκτηση του τίτλου.

Η τρομερή ομάδα του Πεπ Γκουαρδιολα επικράτησε με 4-1 της Γουλβς για την 29η αγωνιστική της Premier League, έφτασε τους 65 βαθμούς και βρίσκεται πλέον στο +15 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έτσι, οι «πολίτες» πέτυχαν την 21η διαδοχική τους νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα συμπλήρωσαν 28 ματς χωρίς ήττα, μετρώντας 25 νίκες και 3 ισοπαλίες. Με αυτή την επίδοση, η Σίτι ισοφάρισε το δικό της αήττητο ρεκόρ που είχε σημειώσει από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

28 – Manchester City are now unbeaten in 28 games in all competitions (W25 D3), equalling their club record run of 28 between April and December 2017. Momentum. pic.twitter.com/Uxu5Q40K59

