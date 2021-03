Ο Γουέστον ΜακΚένι θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Τορίνου και μετά το πέρας του καλοκαιριού.

Ο Aμερικάνος ποδοσφαιριστής ξεχωρίζει στην φετινή Γιουβέντους, με αποτέλεσμα η ιταλική ομάδα να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς από την Σάλκε.

Όπως όλα δείχνουν το συμβόλαιο θα αφορά επέκταση τριών χρόνων, ενώ η «Μεγάλη Κυρία» θα βγάλει από τα ταμεία της 18,5 εκ. ευρώ, που μπορεί να φτάσουν και 25 με τα μπόνους, για να τον αποκτήσει.

Confirmed. Juventus have exercised the buy option for Weston McKennie from Schalke for €18.5 million, payable in three years. 🇺🇸 #Juve

The value may increase up to additional € 6.5 million on achieving given conditions over the course of the duration of the contract. https://t.co/lsmOVv2DJe

