Ευχάριστα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς ο Καρίμ Μπενζεμά ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από δύο εβδομάδες απουσίας. Ο Γάλλος επιθετικός κατάφερε να δώσει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα.

Όπως αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο 32χρονος έχει ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα και αναμένεται να επιστρέψει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα.

Η συμμετοχή του με τη Σοσιεδάδ είναι σχεδόν απίθανη, ωστόσο δεν αποκλείεται ο Γάλλος να προλάβει κανονικά το μαδριλένικο ντέρμπι με την Ατλέτικο στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» στις 7 Μαρτίου.

🚨| Benzema is already training on the pitch and with the ball!⚽️

He will be back soon.💪🏼 pic.twitter.com/idFd7BFXwO

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) February 27, 2021