Οι πωλήσεις «αθόρυβων» δονητών και άλλων ήσυχων sex toys έχουν αυξηθεί κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του lockdown καθώς όλο και περισσότεροι επενδύουν στην προσωπική τους απόλαυση.

Τα άγχη της πανδημίας έχουν κάνει την σεξουαλική απόλαυση ακόμα πιο σημαντική, ωστόσο η συγκατοίκηση και οι ώρες που περνούν πλέον πολλοί ένοικοι μαζί στο σπίτι έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για πιο ήσυχες λύσεις.

What is the most important quality in a vibrator when you are house sharing in a pandemic? That it is less noisy than a fridge

Η βρετανική εταιρία Ann Summers που εμπορεύεται εσώρουχα, αξεσουάρ, δονητές και άλλα sex toys αποκάλυψε ότι οι πωλήσεις αθόρυβων σεξουαλικών βοηθημάτων της, όπως το Whisper Rabbit, έχουν αυξηθεί κατά 60% σε σύγκριση με τις περσινές.

Στον ιστότοπο της εταιρίας η περιγραφή του προϊόντος είναι η εξής: «Ο πιο αθόρυβος δονητής μας μέχρι σήμερα – ανακαλύψτε το καλύτερα κρυμμένο μυστικό μας με το Whisper Quiet Vibrator. Απολαύστε με απόλυτη διακριτικότητα καθώς ο ήχος του μπλέκεται με τους ήχους του περιβάλλοντος, κάτω από τα 35db, και είναι συγκρίσιμη με τον ήχο ενός ψιθύρου».

It’s official, loud sex is out but quiet solo-sex is most definitely in!

Our Whisper Rabbit and Whisper Vibrator give you the full power and rumblings of a typical vibrator, but without the tell-tale buzz 😈https://t.co/8FAJTuwPqW @womanandhome

