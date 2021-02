Ας είμαστε ειλικρινείς. Η πανδημία του κοροναϊού έχει αφήσει τους περισσότερους με πληγωμένες τις κοινωνικές τους ικανότητες. Λίγο η καραντίνα, λίγο τα κλειστά μαγαζιά, λίγο η τηλεργασία και η έλλειψη ανθρώπινης επαφής μας έκαναν όλους κάπως ακοινώνητους.

Τι γίνεται όμως στον τομέα του φλερτ και του dating;

Σύμφωνα με τη New York Post, ένα νέο trend έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στον κόσμο του dating, έχοντας πάρει μάλιστα το όνομά του από τον πιο διάσημο λοιμωξιολόγο, Άντονι Φάουτσι – τον αμερικάνο Σωτήρη Τσιόδρα.

Όπως εξηγεί η αμερικανική εφημερίδα, ως «Fauci-ing» – το ελληνικό αντίστοιχο θα μπορούσε να είναι Τσιόδρ-ing- ορίζεται η άρνηση να ξεκινήσεις ή να συνεχίσεις ερωτικό δεσμό με κάποιον ο οποίος δεν παίρνει σοβαρά την πανδημία, και δεν τηρεί τα απαιτούμενα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης στις καθημερινές επαφές του/της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Δρ. Άντονι Φάουτσι ρωτήθηκε σχετικά με το dating trend που φέρει το όνομά του και φυσικά η αντίδρασή του αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πόσο cool τύπος είναι.

Ο διάσημος λοιμωξιολόγος δήλωσε παντελή άγνοια γύρω από το θέμα και όταν τον ενημέρωσε η δημοσιογράφος ξέσπασε αμέσως σε γέλια.

«Θα σας φαουτσώσω» είπε γελώντας ο λοιμωξιολόγος, που είναι παντρεμένος από το 1985 με την Κριστίν Γκρέιντι και μάλλον δεν χρειάζεται να μένει ενήμερος για το τι συμβαίνει στον κόσμο των singles…

.@margarettalev: There’s actually a term in dating now, called «Fauci-ing» someone. Do you know what that means?

Anthony Fauci: No, what does it mean?

Watch the full #AxiosOnHBO interview tonight at 6 pm ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/GGZ692JbFh

— Axios (@axios) February 14, 2021