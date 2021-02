Καλύτερο ξεκίνημα στην Premier League δε θα μπορούσε να φανταστεί ο Τόμας Τούχελ, καθώς η Τσέλσι μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας του γερμανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Οι «Μπλε» επικράτησαν με 2-0 της Νιουκάσλ και κατάφεραν να μπουν στην τετράδα ύστερα από σχεδόν δύο μήνες.

Σημαντικός παράγοντας σε αυτό το ξεκίνημα του Γερμανού στους Λονδρέζους είναι η άμυνα, που δείχνει πιο δυνατή από ποτέ.

Η Τσέλσι έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε αυτά τα πρώτα πέντε παιχνίδια στο πρωτάθλημα, με τον Τούχελ να φθάνει την επίδοση του Ζοσέ Μουρίνιο με την ομάδα, καθώς μόνο ο Πορτογάλος είχε καταφέρει να δεχτεί μόλις ένα τέρμα στα πρώτα του πέντε παιχνίδια με την ομάδα.

1 – Chelsea have conceded just one goal in their five Premier League games under Thomas Tuchel – the joint-lowest number of goals conceded across a manager’s first five games in the competition (along with José Mourinho at Chelsea & Peter Taylor at Leicester). Organised. #CHENEW pic.twitter.com/CUHFjkdXNt

