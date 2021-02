Μια καθόλου ασυνήθιστη φωτογραφία μιας μοβ μαργαρίτας δέχεται το τελευταίο διάστημα γύρω στις 90 εκατομμύρια επισκέψεις την ημέρα και κανείς δεν γνωρίζει γιατί.

Πρόκειται για μια από τις εκατομμύρια δωρεάν εικόνες που φιλοξενεί το Wikimedia Commons, μια βάση δεδομένων που ανήκει στο ίδρυμα της Wikipedia. H εικόνα του αστεροειδούς φυτού τραβήχτηκε στη Χάγη το 2004, όμως τα χτυπήματα άρχισαν μυστηριωδώς να αυξάνονται πέρυσι στις 29 Ιουνίου.

Η ασυνήθιστη δραστηριότητα οδήγησε σε έρευνα από το μη κερδοσκοπικό Wikimedia Foundation, αναφέρει ο Independent.

How transparent is Wikimedia?

Check out this actual, live ticket about an ongoing mystery. 20% of all requests to one of our data centers for media are for this image of a flower. Nobody knows why.https://t.co/IHrzpKGVbj pic.twitter.com/Cbw6pC9txd

— Chris Albon (@chrisalbon) February 8, 2021