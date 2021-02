Ο Ζακ Σνάιντερ δημοσίευσε φωτογραφία του Τζάρεντ Λέτο ως «Joker» από την επερχόμενη νέα εκδοχή της ταινίας «Justice League».

Η επίσημα γνωστή ως «Snyder Cut» εκδοχή της ταινίας «Justice League» του 2017, όπως την είχε φανταστεί ο Ζακ Σνάιντερ, ξεκίνησε ως αίτημα των θαυμαστών της κινηματογραφικής σειράς, υλοποιήθηκε και σύντομα, τον Μάρτιο, θα είναι διαθέσιμη στο HBO Max.

Ο Σνάιντερ εγκατέλειψε την ταινία «Justice League» μετά από προσωπική τραγωδία, τον θάνατο της κόρης του, ενώ η παραγωγή ήταν σε εξέλιξη και σκηνοθετικά καθήκοντα ανέλαβε ο Τζος Γουίντον.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021