Μαρία Σάκκαρη για κούπα!

Η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε μια ονειρική εμφάνιση, τσεκάροντας το… εισιτήριο για τα ημιτελικά του Grampians Trophy της Μελβούρνης.

Η Σάκκαρη επικράτησε με 6-4, 6-2 της γερμανίδας πρώην Νο1 Αντζελίκ Κέρμπερ στον προημιτελικό και θα παίξει στους «4» απέναντι στην εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ για μια θέση στον τελικό του τουρνουά WTA 500.

Αυτός θα είναι ο 11ος ημιτελικός στην ιστορία της ελληνίδας τενίστριας, που μοιάζει πανέτοιμη για την κούπα στη Μελβούρνη.

Το ματς δεν ξεκίνησε καλά για την 25χρονη, με τη Γερμανίδα να παίρνει κεφάλι στα γκέιμ με 4-1.

Ωστόσο, η Σάκκαρη βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και με μπρέικ θα μειώσει σε 4-3 και με το σερβίς της (με 2 άσους) από το 4-1 θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Με άσο στο φινάλε θα κλείσει το σετ στο 6-4, κάνοντας το 1-0.

Στο 2ο σετ η Μαρία μπήκε αποφασισμένη, δείχνοντας ποιος είναι το αφεντικό.

Άρχισε με μπρέικ και στο 2ο γκέιμ με άσο έκανε το 2-0.

Με συνοπτικές διαδικασίες προηγήθηκε με 4-0, με το σετ να τελειώνει 6-2 υπέρ της Μαρίας.

Τρομερή εμφάνιση από τη Σάκκαρη και τώρα… ημιτελικά!

Third straight semifinal for the Greek 🇬🇷@mariasakkari defeats Kerber 6-4, 6-2.#GrampiansWTA pic.twitter.com/Mpq3qmKAFk

— wta (@WTA) February 6, 2021