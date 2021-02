Συνεχίζεται ο διπλωματικός πυρετός στο Κυπριακό το οποίο σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή αναδεικνύεται σε αιχμή των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο «κλέβοντας» τα φώτα της δημοσιότητας από τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας για τις οποίες ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία του νέου ραντεβού στην Αθήνα που θα ακολουθήσει την προηγούμενη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης.

Στις διαβουλεύσεις λαμβάνουν πλέον χαρακτήρα κορυφής καθώς ορίστηκε πλέον η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Νίκο Αναστασιάδη στη Λευκωσία την ερχόμενη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, ενώ αμέσως μετά ο Έλληνας πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ισραήλ όπου θα έχει συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Στο μεταξύ αύριο ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ θα βρίσκεται στην Κύπρο και θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές αναφορικά με τη χτεσινή συνάντηση στο Λονδίνο του κ.Ράαμπ με τον κ. Δένδια έκαναν λόγο για «σύμπτωση απόψεων» των δύο πλευρών για το Κυπριακό. Θετικό κλίμα μάλιστα μεταφέρουν οι ίδιες πηγές και σε σχέση με τη στάση της Βρετανίας στα ελληνοτουρκικά.

«Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία είναι στενές μεν, αλλά δεν είναι ανταγωνιστικές με την Ελλάδα δε. Αντιθέτως, τόνισε επανειλημμένα την ετοιμότητα του να μεταφέρει μηνύματα στην ‘Αγκυρα, όταν και εφόσον προκύψει η ανάγκη. Συμφώνησε απόλυτα με τον Έλληνα ομόλογό του όσον αφορά την καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ο διπλωματικός αυτός μαραθώνιος ενόψει της πενταμερούς διάσκεψης στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό διεξάγεται με επίκεντρο την προσπάθεια που γίνεται από την ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά να αντικρουστεί η τουρκική γραμμή που θέλει συνομιλίες από μηδενική βάση προκειμένου να μπει υπό συζήτηση η λύση της συνομοσπονδίας δύο κρατών στην Κύπρο και να εγκαταλειφθεί το πλαίσιο του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

Από την πλευρά του πάντως ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι λύση δύο κρατών συζητάει και ο Νίκος Αναστασιάδης, παραπέμποντας στις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου, ενώ τόνισε πως εάν βρεθεί φόρμουλα δίκαιου διαμοιρασμού των υδρογονανθράκων, θα έχει λυθεί το 50% του προβλήματος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο θέμα αυτό παρενέβη η υποψήφια πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και εκφράζοντας την αμερικανική προσήλωση σε ομοσπονδιακή λύση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν μια ολοκληρωμένη διευθέτηση υπό την ηγεσία της Κύπρου για την επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους καθώς και την ευρύτερη περιοχή. Χαιρετίζουμε και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σύγκληση μιας άτυπης συνάντησης 5 + 1 το συντομότερο δυνατό και να διευκολύνουμε την επανέναρξη των πολιτικών συζητήσεων μετά από χρόνια στασιμότητας. Ελπίζουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν τη συνάντηση 5 + 1 με ανοιχτό πνεύμα, ευελιξία και διάθεση συμβιβασμού. Η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης εναπόκειται πρωτίστως στους Κυπρίους», τόνισε χαρακτηριστικά η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

Η υποψήφια αμερικανίδα πρέσβης στον ΟΗΕ, η οποία επίσης χαρακτήρισε ως αντιπαραγωγική και προκλητική την απόφαση της Τουρκίας για τα Βαρώσια, προχώρησε σε αυτή την τοποθέτηση απαντώντας σε ερώτηση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος την ρώτησε για το πως η νέα αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες της Τουρκίας για την προώθηση μιας λύσης δύο κρατών.

Τόσο το Κυπριακό όσο και τα ελληνοτουρκικά απασχόλησαν τη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Νίκος Δένδιας με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, με τον αμερικανό πρέσβη να δηλώνει ότι υπό την κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, «συνεργαζόμαστε για να επιταχύνουμε την πρόοδο σε κοινούς στρατηγικούς στόχους και να ενισχύσουμε τον περιφερειακό ηγετικό ρόλο της Ελλάδας».

Appreciated today’s far reaching discussion FM @NikosDendias. Under the @POTUS Biden administration, we are collaborating to accelerate progress on shared strategic goals and reinforce Greece’s regional leadership role. pic.twitter.com/CPE9jgCVYv

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) February 3, 2021