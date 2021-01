Πρώτος και στα social media ο Ολυμπιακός!

Συγκεκριμένα, η σελίδα Deportes&Finanzas, η οποία εξειδικεύεται στα στατιστικά των social media παγκοσμίως, ανέδειξε τον Ολυμπιακό πρώτο σε αλληλεπιδράσεις (interactions) στα social media για το 2020, μεταξύ όλων των ελληνικών ομάδων.

Πρόκειται για ακόμη μια επιτυχία για τα «ερυθρόλευκα» social media, που κατακτούν άλλη μια… κορυφή.

📲⚽Most popular @UEFA clubs from each country in social networks during 2020!

🇬🇷@olympiacosfc

🇭🇺@Fradi_HU

🇮🇱@MaccabiTLVFC

🇰🇿@fc_kairat

🇽🇰@DritaFc

🇱🇻@RigaFC_Official

🇱🇹@fkzalgiris

🇲🇰@fcshkendija

🇲🇩@CSPetrocub

🇲🇪@FK_Buducnost_PG

🇵🇱@LechiaGdanskSA

🇨🇿@slaviaofficial pic.twitter.com/QHv1R7p7xz

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) January 29, 2021