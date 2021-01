Την έντονη ανησυχία της «για την αυξανόμενη συχνότητα» των περιστατικών άτυπων απελάσεων και αναγκαστικών επιστροφών (pushbacks) προσφύγων και αιτούντων άσυλο από ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και καλεί τα κράτη να διερευνήσουν και να σταματήσουν αυτές τις πρακτικές.

Όπως δηλώνει η βοηθός Ύπατη Αρμοστής σε θέματα Προστασίας, Τζίλιαν Τριγκς, «η Ύπατη Αρμοστεία λαμβάνει μεγάλο όγκο αναφορών ότι ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη περιορίζουν την πρόσβαση στο άσυλο, επιστρέφουν ανθρώπους αφού έχουν φτάσει στο έδαφος ή τα χωρικά τους ύδατα και κάνουν χρήση βίας εναντίον τους στα σύνορα», ωστόσο δεν κατονομάζει ποια κράτη είναι αυτά.

Φαίνεται πως πρόκειται για συστηματική πρακτική, πρόσθεσε η ίδια. Οι άνθρωποι που φθάνουν μέσω θαλάσσης απωθούνται πίσω τα ανοιχτά, ενώ όσοι φθάνουν στις ακτές αναγκάζονται να επιβιβαστούν ξανά στα πλεούμενα και να φύγουν.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι οι άτυπες επιστροφές είναι παράνομες και τονίζει ότι «τα κράτη έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να διαχειρίζονται τα σύνορά τους τηρώντας το διεθνές δίκαιο. Όμως θα πρέπει επίσης να επιδεικνύουν σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

UNHCR has made its concerns clear to EU states on the alleged violations & mistreatment at 🇪🇺 borders.

We call for the set-up of national independent monitoring mechanisms to

👉ensure access to asylum

👉prevent rights violations

👉ensure accountabilityhttps://t.co/Y0OOfB205i pic.twitter.com/FMppQCCKWt

— UNHCR Greece (@UNHCRGreece) January 28, 2021