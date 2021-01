«Αγκάθι» παραμένει για την κυβέρνηση το προσφυγικό, με το ζήτημα να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο ως προς τη διαχείρισή του, ιδιαίτερα μετά την καταστροφή της Μόριας, καθιστώντας αδήριτη ανάγκη την εφαρμογή άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων.

Ο πρωθυπουργος διατήρησε τον υπουργό Νότη Μηταράκη στη θέση του, καλώντας ωστόσο και ένα νέο πρόσωπο να συμμετέχει στη διαχείριση του προσφυγικού.

Η Σοφία Βούλτεψη έχει αναλάβει πλέον τη θέση της υφυπουργού, αρμόδιας για την ένταξη, αναλαμβάνοντας έτσι μεγάλο βάρος του δύσκολου έργου της διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Οι δύο υπουργοί φρόντισαν από την πρώτη στιγμή να ξεκαθαρίσουν ότι η στρατηγική και οι στόχοι της κυβέρνησης στο προσφυγικό ζήτημα παραμένουν σταθεροί και σε κάθε περίπτωση θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική με μεγαλύτερη μάλιστα ένταση.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι δεν ήταν λίγες φορές που οι μέχρι τώρα αποφάσεις και δράσεις του υπουργείου Μετανάστευσης σχολιάστηκαν αρνητικά από τα διεθνή μέσα αλλά και αρμόδιους οργανισμούς, με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται του έργου της.

Οι επίμονες καταγγελίες για επαναπροωθήσεις προσφύγων -τις οποίες το υπουργείο διαψεύδει συνεχώς, αγνοώντας συστάσεις ακόμη και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -, οι τραγικές συνθήκες διαβίωσης στη νέα δομή η οποία έχει χαρακτηριστεί ακόμα και ως «δεύτερη Μόρια» αλλά και το κλείσιμο της δομής-πρότυπο του Καρά Τεπέ, έγιναν αντικείμενο έντονης κριτικής.

Ακόμα, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει τριγμούς ακόμη και σε εσωκομματικό επίπεδο, αποτελεί η επέκταση δομής φιλοξενίας στον Έβρο, με ορισμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να εκφράζουν ανοιχτά την δυσαρέσκειά τους για την απόφαση αυτή.

Την ίδια στιγμή, οι άθλιες εικόνες με τις πλημμυρισμένες σκηνές στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ επαναλαμβάνονται, με την κυβέρνηση να αγνοεί το πρόβλημα.

Σε πρόσφατο ρεπορτάζ της, η γερμανική εφημερίδα, De Standaard, έριξε φως στη δράση του Νορβηγού Tommy Olsen με την οργάνωση Aegean Boat Report, όπου καταγράφονται οι αφίξεις πλοίων με πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά αλλά και οι καταγγελίες περί βίαιων επαναπροωθήσεων.

Η εφημερίδα αναφέρει στον νορβηγό ακτιβιστή ως «τον πιο μισητό άνθρωπο στην Ελλάδα» λόγω των καταγγελιών που έχει φέρει στη δημοσιότητα.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται στις επιθέσεις που δέχτηκε ο Νορβηγός από τις ελληνικές Αρχές αλλά και από τον ελληνικό Τύπο με τον Νότη Μηταράκη να κατηγορεί πρόσφατα τη νορβηγική οργάνωση για συμμετοχή σε παράνομη διακίνηση ανθρώπων.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Olsen χαρακτηρίστηκε ακόμα και ως κατάσκοπος του Ερντογάν ή ακόμα και ως τρομοκράτης.

Στην επίθεσή του κατά της οργάνωσης το υπουργείο είχε ακόμα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο Σομαλοί μετανάστες δηλώνουν ότι είχαν εντολές από τους λαθρέμπορους να επικοινωνήσουν με την Aegean Boat Report, ενώ σε άλλο βίντεο φαίνεται ο Olsen να συνομιλεί με μετανάστες.

Όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, τα βίντεο δεν ήταν τόσο πειστικά καθώς ο Olsen δηλώνει ότι η συνομιλία του με τους μετανάστες εντασσόταν στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού του έργου.

«Προσπαθούν να λοιδορήσουν το έργο μου ώστε να μην με εμπιστεύονται οι δημοσιογράφοι» τονίζει ο Olsen ο οποίος, ωστόσο, προσθέτει ότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει καθώς έχει συνεργασία με δημοσιογράφους από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ του κόσμου. Τέλος, αναφέρει ότι θα ήθελε πάλι να επιστρέψει στα ελληνικά νησιά για να βοηθήσει τους μετανάστες, ωστόσο φοβάται ότι θα συλληφθεί κατά την άφιξη του.

Η ολοκληρωμένη έρευνα 1.500 σελίδων που συνέταξε η ευρωομάδα της Αριστεράς σε συνεργασία με το Δίκτυο Καταγραφής Συνοριακής Βίας ρίχνει φως στις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων από πολλές ευρωπαϊκές με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την… πρωτιά.

Η Μαύρη Βίβλος παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, αναδεικνύοντας τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στα σύνορα της ΕΕ και την αποτυχία του κράτους δικαίου να εξασφαλίσει δικαιοσύνη για τα θύματα αλλά και να τιμωρήσει τους δράστες.

Η Μαύρη Βίβλος καταγράφει τη χωρίς προηγούμενο κατακόρυφη αύξηση των επιχειρήσεων επαναπροώθησης το 2020 και αύξηση της έντασης και της κλίμακας της κρατικής βίας κατά προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα. Σχεδόν το 90% των μαρτυριών των θυμάτων αφορά βασανιστήρια ή κακομεταχείριση. Το 52% των παράνομων και βίαιων επιχειρήσεων γίνεται εναντίον ομάδων που περιλαμβάνουν ανηλίκους, όπως αναφέρει και ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών.

Μέχρι τον Αύγουστο, τουλάχιστον 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες επαναπροωθήθηκαν από τα ελληνικά νησιά ενώ το Λιμενικό κατάφερε να αποτρέψει 10 χιλιάδες εισόδους.

«Κυβερνητική ανακολουθία λόγων και πράξεων! Καλώ άμεσα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη όλους τους θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας ΑΜΘ για λήψη αποφάσεων. Δυστυχώς κάποιοι δεν έχουν ιδέα του τι σημαίνει Θράκη. Θα το μάθουν καλά όμως».

Σε αυτά τα λόγια, ο δήμαρχος Ορεστιάδας και πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ Βασίλης Μαυρίδης, έκανε γνωστή την είδηση επέκτασης της δομής φιλοξενίας μεταναστών στον Βόρειο Έβρο, με κυβερνητική απόφαση. Λίγο πριν την εκπνοή του ’20, με μία απλή ανάρτηση στην «Διαύγεια», χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και σε ανακολουθία της διαχρονικής δέσμευσης της ελληνικής πολιτείας πως «η Θράκη εξαιρείται των μόνιμων δομών», ήρθε η είδηση σαν κεραυνός εν αιθρία κυρίως για τους Βορειοεβρίτες αλλά όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, η απόφαση που έχει προκαλέσει απογοήτευση στην τοπική κοινωνία του Έβρου, φέρει την υπογραφή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κι αφορά την επέκταση του Κέντρου Υποδοχής Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου Β. Έβρου.

Η είδηση προέκυψε έμμεσα, από την δημοσίευση στην «Διαύγεια» πρόσκλησης για την «υποβολή προτάσεων δράσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020».

Εκτός από τον δήμαρχο Ορεστιάδας, στην εν λόγω απόφαση έχουν εναντιωθεί κι οι τρεις βουλευτές Έβρου της Νέας Δημοκρατίας (Αν. Δημοσχάκης, Στ. Κελέτσης, Χρ. Δερμεντζόπουλος), καθώς και η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Γκαρά. Οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για μη δημιουργία hotspot στη Θράκη είναι διαχρονικές κι έχουν επαναληφθεί από κάθε κυβερνητικό αξιωματούχο που επισκέφτηκε τα σύνορα του Έβρου το ’20.

Στα λασπόνερα του Καρά Τεπέ βυθίστηκε για ακόμα μια φορά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο καταυλισμός μετατράπηκε κατά την χτεσινή καταιγίδα σε έναν μεγάλο βούρκο, με τα νερά να μπαίνουν μέσα στις σκηνές.

Πρόσφυγες και παιδιά παλεύουν με τις λάσπες ενώ πέρασαν τη νύχτα σε πλημμυρισμένες σκηνές.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media όπου πρόσφυγες προσπαθούν μέσα στην καταιγίδα να ζεστάνουν ένα πιάτο φαΐ.

“It gets immediately cold and moist when sun sets,” says camp resident of #KaraTepe #Moria2 #Lesvos

Fight Back for People’s Dignity and Honor

By organising the People’s Struggle

By targeting the Imperialist Machine

UMUDU YENİLMEZ KILMAKTIR pic.twitter.com/14BbxOTwg5

— Anti-Imperialist Front (@_AIF1) January 5, 2021