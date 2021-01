Η φύση της μουσικής βιομηχανίας μπορεί να είναι μια σκληρή μηχανή, δημιουργώντας μια προειδοποιητική ιστορία για νέους μουσικούς που γρήγορα έγιναν δημοφιλείς.

O Tekashi 6ix9ine έχασε τα πάντα

View this post on Instagram A post shared by TATTLE TALES SEPTEMBER 4TH (@6ix9ine)



Τη δεκαετία του 2010, η υπηρεσία μουσικής SoundCloud έγινε ένας νόμιμος τρόπος μετάβασης από την αφάνεια στο superstardom, ειδικά για τους ράπερς.

Οι Lil Peep, Juice WRLD και Lil Uzi Vert μπορούν όλοι να ευχαριστήσουν την πλατφόρμα για τη δημιουργία της καριέρας τους και την έναρξη του είδους «SoundCloud Rap». Ένα από τα πιο πολωτικά στοιχεία του ήταν ο Tekashi 6ix9ine.

Το 2017, το τραγούδι του «Gummo» έγινε viral συνδυάζοντας πιασάρικη μουσική καθώς και τη συγκλονιστική εικόνας του με τα μαλλιά του σε χρώματα ουράνιου τόξου, τατουάζ προσώπου και πολύχρωμα δόντια.

Γρήγορα, ο Tekashi 6ix9ine -πραγματικό όνομα Daniel Hernandez- ξεκίνησε την εκπληκτική του άνοδο. Ο ράπερ συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής, όπως οι Nicki Minaj, Kanye West, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Στη συνέχεια, αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα με τον νόμο. Μπήκε στη φυλακή για απόπειρα δολοφονίας, ένοπλη ληστεία και πολλές άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με την υποτιθέμενη δραστηριότητά του με τη συμμορία του δρόμου Nine Trey Gangsta Bloods.

Για να προσπαθήσει να μειώσει την ελάχιστη ποινή των 47 ετών, ο ίδιος κατέθεσε κατά των φερόμενων πρώην συμμοριών το 2019. Ακόμα κι αν η συνεργασία του Hernandez με την επιβολή του νόμου είναι αποτελεσματική και η μακροχρόνια ποινή φυλάκισης δεν είναι αυτό που τελικά θα καταστρέψει την καριέρα του, η συμπεριφορά του στο δικαστήριο πιθανότατα έχει ήδη κάνει το κόλπο.

Σύμφωνα με τους The New York Times, έχει χάσει ξεκάθαρα την αξιοπιστία του στον κλάδο, με τους συναδέλφους ράπερς όπως «Snoop Dogg, Future και Lil Durk [να μοιράζονται] memes ή λόγια που καταγγέλλουν τον 6ix9ine ως ένα snitch ή αλλιώς «καρφί».

Ο Kodak Black κόντρα με τον νόμο

View this post on Instagram A post shared by ILL BILL (@kodakblack)



Σύμφωνα με το nickiswift.com, από την επιτυχία του 2017 «Tunnel Vision», ο ράπερ Kodak Black ήταν ήδη διαβόητος – τουλάχιστον, σε θέματα επιβολής νόμου. Όπως συνόψισε η XXL, τα νομικά προβλήματα του Black, ξεκίνησαν το 2015 όταν ο ράπερ, που περιγράφεται ως «προϊόν του συστήματος κράτησης ανηλίκων», έσπαγε συνεχώς τον νόμο.

Παρόλο που η μουσική του καριέρα ξεκίνησε με singles όπως το «ZEZE» και εμφανίστηκε στο «Wake Up in the Sky» του Gucci Mane, ο Black επέκτεινε ταυτόχρονα το ποινικό του ρεκόρ με συλλήψεις για τα πάντα, από παράνομη κατοχή ναρκωτικών και όπλων, έως «εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά πρώτου βαθμού», σύμφωνα με το Associated Press.

Χρειάστηκε έως το 2019 για τον Black να δεχθεί μια μακροπρόθεσμη ποινή. Αυτό συνέβη τελικά όταν η αστυνομία τον συνέλαβε μπροστά από το σετ του στο φεστιβάλ μουσικής Rolling Loud στο Μαϊάμι για φερόμενα «ψέματα» που είπε για το ιστορικό των εγκλημάτων του σε ένα ομοσπονδιακό έγγραφο που πρέπει να συμπληρωθεί όταν ήταν να αγοράσει όπλο από έναν εγγεγραμμένο έμπορο», σύμφωνα με το Miami Herald.

Δεχόμενος μια ποινή σχεδόν τεσσάρων ετών, ο δικαστής Federico Moreno είπε στον Black, «οι νέοι κάνουν ηλίθια πράγματα και συνήθως τους δίνω χρόνο να σκεφτούν για αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι κάνεις ηλίθια πράγματα από τα 15 σου».

Προφανώς, τέσσερα χρόνια φυλάκισης θα υπονομεύσουν την καριέρα του Black, αλλά αυτό είναι σχεδόν το τέλος των προβλημάτων του.

Ο Herald σημείωσε επίσης ότι για δύο μόνο από τις υπόλοιπες κατηγορίες στον πολύ μεγαλύτερο κατάλογο που αντιμετωπίζει, ο Black θα μπορούσε να αναμένει «έως και 30 χρόνια φυλάκισης σε κάθε κατηγορία ως κατά συρροή βίαιος δράστης»

Iggy Azalea: Δεν επέστρεψε με κανένα άλλο hit

View this post on Instagram A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic)



Η Αυστραλή ράπερ Iggy Azalea, κέρδισε δημοσιότητα στη μουσική σκηνή με το τραγούδι «Fancy» από το ντεμπούτο άλμπουμ της το 2014 The New Classic.

Η δημοτικότητά της κορυφώθηκε γρήγορα και η Iggy Azalea εμφανίστηκε σε πολλά άλλα δημοφιλή τραγούδια όπως το «Black Widow», αλλά στη συνέχεια φάνηκε να βρίσκεται σε κενό για αρκετά χρόνια.

Και ως «κενό», εννοούμε τη δημιουργία συνεχών αντιπαραθέσεων που μπορεί να έχουν καταστρέψει την καριέρα της. Για παράδειγμα, όταν η Iggy Azalea επανεμφανίστηκε το 2018 και κυκλοφόρησε το Survive the Summer EP, δεν ήταν ένα νέο κλασικό τραγούδι.

Στην κριτική του, ο Pitchfork δεν έδωσε καλά σχόλια. Όπως ανέφερε η Variety, η Iggy Azalea ακύρωσε την περιοδεία «Bad Girls» του 2018 γύρω από τη Βόρεια Αμερική.

Το άρθρο υπέθεσε ότι ο πολύς καιρό που απείχε «από τα φώτα της δημοσιότητας… πιθανώς συνέβαλε σε χαμηλές πωλήσεις».

Το 2019, η Iggy Azalea κυκλοφόρησε και το άλμπουμ In My Defense και το Wicked Lips EP, ελπίζοντας ακόμα να ανέβει στην κορυφή του μουσικού κόσμου. Μέχρι το 2019, το «Fancy» εξακολουθούσε να είναι το μόνο #1 hit της.