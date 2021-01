Ο Δημήτρης Πέλκας συναντά τον Μεσούτ Εζίλ.

Εδώ και λίγη ώρα είναι επίσημη η συμφωνία του Γερμανού μεσοεπιθετικού με τη Φενέρμπαχτσε, όπου αγωνίζεται και ο Έλληνας μέσος από το περασμένο καλοκαίρι.

Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του σπουδαίου Εζίλ, χωρίς πάντως να κάνουν γνωστή τη χρονική διάρκεια της συμφωνίας μαζί του.

Δείτε την ανακοίνωση της Φενέρ στο Twitter:

Club Statement

An agreement has been reached with Arsenal Football Club for the transfer of professional footballer Mesut Özil to our club. pic.twitter.com/sZav3YsTBC

— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) January 24, 2021