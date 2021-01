Παρά το κενό τριών ετών μεταξύ των άλμπουμ του, ο Drake συνεχίζει να καταρρίπτει και να δημιουργεί νέα ρεκόρ.

Σύμφωνα με το Chart Data, ο Καναδός ράπερ, επιχειρηματίας και επικεφαλής της δισκογραφικής OVO Sound είναι τώρα ο πρώτος και μοναδικός καλλιτέχνης που έχει φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια συνδυασμένα streams στο Spotify.

Ο Drizzy έχει συνολικά 12 δίσκους στην πλατφόρμα ροής, συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτου του EP, So Far Gone, το οποίο εντάχθηκε στο Spotify τον Φεβρουάριο του 2019 στο πλαίσιο της 10ης επετείου του.

Μόνο το 2020, ο Drake πέτυχε πολλά κατορθώματα, ενώ ήταν απασχολημένος με την ηχογράφηση στο στούντιο – κατέρριψε το ρεκόρ ως καλλιτέχνης όλων των εποχών με τις περισσότερες συμμετοχές στο Billboard Hot 100, ως καλλιτέχνης με τις περισσότερες συμμετοχές στο top 10 και o πρώτος καλλιτέχνης που έκανε ντεμπούτο με τρία τραγούδια στο Νο. 1 στο ίδιο chart.

Οι θαυμαστές περιμένουν τώρα την κυκλοφορία του έκτου στούντιο άλμπουμ του, Certified Lover Boy, το οποίο σύμφωνα με το ΑΠΕ αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός της χρονιάς.

Ο Drake εντοπίστηκε πρόσφατα στις Μπαχάμες με τον Meek Mill και οι δύο φέρεται να γυρίζουν ένα νέο μουσικό βίντεο, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι ημερομηνίες κυκλοφορίας του πρότζεκτ.