Ο 25χρονος ράπερ Post Malone συνεργάστηκε για μία ακόμη φορά με την Crocs και με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Musicians On Call, δωρίζοντας 10.000 ζευγάρια της σειράς Duet Max Clog II σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε περίπου 70 διαφορετικές νοσηλευτικές μονάδες στις ΗΠΑ.

As a special early #FrontlineValentines gift, we teamed up with @Crocs to offer hospital partners nationwide a gesture of gratitude with extra comfort! Caregivers and staff got their very own pair of @PostMalone‘s 5th #pmxcrocs as thanks for their brave work on the frontlines! pic.twitter.com/9k0fjVClqs

