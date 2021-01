Το μεγάλο μπαμ είναι πλέον γεγονός. Ο Τζέιμς Χάρντεν μετακομίζει στους Μπρούκλιν Νετς του Κάιρι Ίρβινγκ και του Κέβιν Ντουράντ!

Μετά από οκτώμιση χρόνια στο Χιούστον, ο «Μούσιας» αφήνει τους Ρόκετς για λογαριασμό των Νετς. Ο Χάρντεν ζητούσε απεγνωσμένα ανταλλαγή, δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στο Τέξας, με τους ανθρώπους της ομάδας να του κάνουν το… χατίρι.

Reporting with @RamonaShelburne: Brooklyn is acquiring Houston’s James Harden in a blockbuster deal, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021