Οι «Def Leppard» ανακοίνωσαν ότι στις 13 Ιανουαρίου θα ανοίξουν το διαδικτυακό τους μουσείο, το οποίο επιμελήθηκαν και τα πέντε μέλη της μπάντας.

#HappyNewYear ! The countdown begins! ⚙️ Sign up at https://t.co/CL997nLfF2 to UNLOCK the Def Leppard Vault on 13 JANUARY.🤘 #DefLeppardVault #defleppard pic.twitter.com/1NVwXLFE47

Το «Def Leppard Vault» θα παρουσιάζει την ιστορία της μπάντας από τα πρώτα της βήματα στο Σέφιλντ το 1977 έως και σήμερα. Οι Joe Elliot, Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen και Vivian Campbell έχουν ανοίξει τα προσωπικά τους αρχεία και έχουν συνεισφέρει στο μουσείο πολύτιμο υλικό, το οποίο αποτελεί την ζωντανή ιστορία των «Def Leppard», με αρκετά ιστορικά εκθέματα, κειμήλια, αλλά και ιστορίες από τις περιοδείες και όχι μόνο, τις οποίες θα διηγηθούν τα μέλη της μπάντας σε μορφή συνεντεύξεων.

This should be fascinating! @DefLeppard are opening an online museum, the Def Leppard Vault, where fans can view artefacts from their 40+ year historyhttps://t.co/lcJM5dHyll

