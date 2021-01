Μπορεί η χθεσινή βραδιά να ήταν πικρή για τη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς δεν μπόρεσε να φύγει με το διπλό από την Παμπλόνα και την έδρα της Οσασούνα, ωστόσο για τον Κρόος ο αγώνας αυτός θα έχει για πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του…

Κόντρα στην Οσασούνα, ο Γερμανός μέσος της «Βασίλισσας» συμπλήρωσε τις 300 συμμετοχές με τη λευκή φανέλα, κάτι που μονάχα μόνο ένας συμπατριώτης του το είχε καταφέρει στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο Ούρλιχ Στίλκε, είναι ο μοναδικός Γερμανός ποδοσφαιριστής που έχει περισσότερες συμμετοχές από τον Κρόος με τη Ρεάλ.

Ο 31χρονος χρειάζεται άλλες εννιά συμμετοχές ώστε να περάσει στην κορυφή των Γερμανών με τις περισσότερες εμφανίσεις, φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ.

300 – Toni Kroos 🇩🇪 will make his 300th appearance for @realmadriden in all competitions, becoming the second German player to reach this milestone for the club after Ulrich Stielike 🇩🇪 (308). Engineering. pic.twitter.com/m4N9xE2GSH

— OptaJose (@OptaJose) January 9, 2021