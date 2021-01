Must Read

Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA και τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη μίλησε η καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας, Ελένη Γιαμαρέλλου, αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων αλλά και τι θα γίνει με το λιανεμπόριο και το click away από Δευτέρα.

Θα γίνεται τεστ στους μαθητές της Γ΄Λυκείου

«Η Γ’ Λυκείου είναι ενήλικα παιδιά, συμπεριφέρονται όπως όλοι μας, και για αυτά αντιμετωπίζουμε το θέμα της πιθανής διασποράς του ιού. Επειδή αυτά τα παιδιά είναι σε μια κρίσιμη θέση γιατί πρέπει να δώσουν εξετάσεις, είναι επόμενο να θέλουμε κάπως να τα βοηθήσουμε. Αποφασίστηκε ότι θα έχουν δυνατότητα να γίνεται τεστ όποτε το ζητήσουν και ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα μπορεί να αποφασιστεί και να γίνεται κατά διαστήματα κανονικό τεστ. Έχουμε κουβεντιάσει πολύ για την Γ’ Λυκείου. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμα. Θα περιμένουμε και τα επιδημιολογικά δεδομένα, η εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας είναι κρίσιμη, γιατί θα δούμε τι κάναμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Υπάρχει πιθανότητα η Γ’ Λυκείου να ανοίξει πριν τις υπόλοιπες τάξεις. Για να ξέρουμε τι διασπορά έχει γίνει από ένα γεγονός με συνωστισμό, πρέπει να περάσουν 15 ημέρες», είπε η κ. Γιαμαρέλλου αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων.

Σήμερα οι αποφάσεις για το λιανεμπόριο

«Θα πάρουμε σήμερα απόφαση για το λιανεμπόριο. Δεν μπορεί κανείς να έχει προσωπική άποψη όταν προσπαθεί να σκεφτεί και επιστημονικά μέσα σε όλα. Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα οικονομίας. Πρέπει όμως να δούμε την κινητικότητα και πόσο αυξήθηκε με το click away. Οι επιδημιολόγοι μας δίνουν τέτοιους δείκτες και έτσι θα αποφασίσουμε. Οι τάσεις είναι αυξητικές. Δεν βασιζόμαστε τόσο στον αριθμό των κρουσμάτων κάθε μέρα, γιατί δεν είναι ίδιος και ο αριθμός των τεστ. Βασιζόμαστε στους νεκρούς και τους διασωληνωμένους. Οι διασωληνωμένοι έχουν κάνει μια οριζοντίωση κοντά στους 400. Από την άλλη μεριά τα εξιτήρια είναι περισσότερα, που αυτό δίνει μια αισιοδοξία. Από την άλλη έχουμε τα λύματα. Θέλουμε όλα τα δεδομένα μαζί για να πάρουμε μια υπεύθυνη απόφαση. Εμείς γνωμοδοτούμε και η πολιτική ηγεσία θα αποφασίσει τελικά τι θα γίνει. Φαίνεται δύσκολο να ανοίξει το click away τη Δευτέρα», συνέχισε η ίδια αναφορικά με το άνοιγμα του λιανεμπορίου και του click away.

«Για τα σχολεία στις κόκκινες περιοχές κουβεντιάσαμε εχτές στην επιτροπή. Λάβαμε υπόψιν μας ότι επιδημιολογικά η διασπορά δεν είναι διάχυτη. Δεν είναι όλος ο Ασπρόπυργος ή όλη η Κοζάνη. Είναι σε συρροές, για αυτό είπαμε ότι και εκεί θα ανοίξουν τα δημοτικά, και οι βρεφονηπιακοί και τα ειδικά σχολεία τη Δευτέρα», πρόσθεσε η κ. Γιαμαρέλλου αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων από Δευτέρα και στις «κόκκινες» περιοχές της χώρας.