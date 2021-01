Η Τέναντ είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στη Σκωτία στις 22 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες μετά τα πεντηκοστά της γενέθλια. Σε δήλωσή της στην Telegraph η οικογένεια της ανέφερε πως η Τέναντ «δεν ήταν καλά για κάποιο διάστημα».

Σε αυτοκτονία αποδίδει τον θάνατο της Στέλλας Τέναντ η οικογένειά της, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Το διάσημο μοντέλο είχε βρεθεί νεκρό στο σπίτι της στην Σκωτία στις 22 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες μετά τα πεντηκοστά της γενέθλια.

Η οικογένεια της την ημέρα του θανάτου της είχε δηλώσει ότι το μοντέλο «δεν ήταν καλά για κάποιο διάστημα», ωστόσο δεν μιλούσε ανοιχτά για αυτοκτονία.

Όπως αναφέρει η Telegraph η οικογένεια του μοντέλου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα συμπαράστασης και υποστήριξης που έλαβε και έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με «όμορφη ψυχή, που αγαπήθηκε από την οικογένειά της και τους καλούς της φίλους, μία γυναίκα που η δημιουργικότητά της, η εξυπνάδα της και το χιούμορ της άγγιξε πολλούς».

Η έρευνα που διενεργήθηκε από τις αρχές της Σκωτίας κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατος της Τέναντ οφείλεται ξεκάθαρα σε αυτοκτονία. Πηγή που επικαλείται η Telgraph αναφέρει πως η οικογένεια της Τέναντ ήθελε να γνωστοποιήσει τα αίτια θανάτου της για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για γύρω από ψυχική υγεία «η οποία πολύ συχνά είναι παρεξηγημένη».

Versace is mourning the death of #StellaTennant . Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace.

Με καταγωγή από τη Σκωτία το μοντέλο έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του 1990, εμφανιζόμενη σε φωτογραφίσεις για περιοδικά μόδας όπως το Vogue και το Harper’s Bazaar.

Εμφανίστηκε σε πασαρέλες και σε διαφημιστικές καμπάνιες για μεγάλους οίκους, συμπεριλαμβανομένων των Calvin Klein, Chanel και Burberry.

Η Τέναντ αποσύρθηκε από τον κόσμο της μόδας το 1998 καθώς ήταν έγκυος με το πρώτο της παιδί, αλλά αργότερα επέστρεψε με μερική απασχόληση.

#Repost @itsjeremyscott TRULY HEARTBROKEN AT THE NEWS OF THE LOSS OF STELLA TENNANT. SHE WAS A KIND AND GENTLEWOMAN. I WILL NEVER FORGET SEEING HER BACKSTAGE HER FIRST SEASON MODELING, I WAS STILL IN SCHOOL IN NEW YORK… https://t.co/CT0Zj0c1sW

🥀 #StellaTennant pic.twitter.com/D6TuB6yDhZ

— Moschino (@Moschino) December 23, 2020