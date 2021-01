Παίκτης της Λοκομοτίβ Κουμπάν είναι πλέον ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, με τον ρωσικό σύλλογο να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Αμερικανού.

Ο 26χρονος γκαρντ αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του καθώς είχε μείνει ελεύθερος από τη Γιούτα Τζαζ και τελικά κατέληξε στην ομάδα του Εβγκένι Πασούτιν.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού εξάντλησε πρώτα τις όποιες πιθανότητες είχε για να επιστρέψει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, ωστόσο δεν βρήκε αυτό που έψαχνε και έτσι επέστρεψε στην Ευρώπη.

Τη σεζόν 2019-20 οι «μορμόνοι» τον απέκτησαν από τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο κατάφερε να αγωνιστεί μόλις σε 10 παιχνίδια με τους Τζαζ, ενώ πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα στη θυγατρική ομάδα της Γιούτα όπου έκανε καλές εμφανίσεις.

Найджел Уильямс-Госс стал игроком «Локо»! 💪

Больше информации и комментарий главного тренера на нашем сайте: https://t.co/qo7mzf0w65 ⁰—⁰@NigelWG5 joins Loko! The American guard signed a contract with Loko till the end of the season. For more information, visit our website. pic.twitter.com/28EJdWzZQ5

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) January 5, 2021