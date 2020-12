Σάλος έχει ξεσπάσει στη Σουηδία καθώς κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, έχουν συλληφθεί να αγνοούν τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές για την πανδημία του κοροναϊού.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Στέφαν Λεβέν, και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μόργκαν Γιόχανσον, είναι μεταξύ εκείνων που, όπως καταγγέλλουν τα σουηδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή την εβδομάδα παραβίασαν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί για την πανδημία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο Λεβέν πήγε χριστουγεννιάτικα ψώνια σε εμπορικό κέντρο χωρίς μάσκα, δύο 24ωρα μετά τη συνέντευξη Τύπου όπου υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης της πανδημίας και την ανάγκη αποφυγής του συνωστισμού πάση θυσία στα καταστήματα.

”All animals are equal, but some animals are more equal than others.” https://t.co/Fw90LT1ptM

