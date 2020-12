Ο Πέδρι ήταν για μια ακόμη φορά απολαυστικός, καθώς κατάφερε να κερδίσει επάξια τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης με τη Βαγιαδολίδ. Ο 18χρονος έδειξε το ποδοσφαιρικό του «θράσος» ξανά, βγάζοντας μια μαγική ασίστ με τακουνάκι στον Μέσι, με το οποίο οδήγησε και στο ιστορικό ρεκόρ του Αργεντινού.

Ο Μέσι έδειξε με το χέρι τον Πέδρι αμέσως μετά το γκολ, καθώς το μισό γκολ άνηκε στον 18χρονο. Ένας «πιτσιρικάς» που έχει καταφέρει να πάρει επάξια τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του. Ένας από τους λίγους που έχουν καταφέρει να λάμψουν στην όχι και τόσο λαμπερή Μπαρτσελόνα.

«Μπλαουγκράνα» οικογενειακώς…

Στην Ισπανία ήταν γνωστό εδώ και καιρό πως ο Πέδρι είναι «δηλωμένος»… «μπλαουγκράνα»! Όλη η οικογένεια του «πιτσιρικά» υποστηρίζει Μπαρτσελόνα και αυτό δεν συμβαίνει λόγω του Πέδρι που αγωνίζεται στην ομάδα. Ο πατέρας του ήταν από μικρός «τρελαμένος» με την ομάδα. Ο παππούς ωστόσο ακόμη περισσότερο! Ήταν ο άνθρωπος που ίδρυσε τον σύνδεσμο της Μπαρτσελόνα στην Τενερίφη, τον οποίο διοικεί πλέον ο γιός του.

How it started / How it’s going 😍 @Pedri 🎩 pic.twitter.com/i6TFAgJQPm

Μια χιονοθύελλα χάλασε τα δοκιμαστικά στη Ρεάλ!

Πριν καν συμπληρώσει τα 13 του έτη, ο Πέδρι είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ομάδων. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ανιχνεύσει το ταλέντο του και τον κάλεσε για δοκιμαστικά στην πρωτεύουσα. Η κακοκαιρία και μια τρομερή χιονοθύελλα ανέλαβαν τα δοκιμαστικά τα οποία εν τέλει δεν έγιναν και ποτέ. «Ο πατέρας μου μάλλον έστειλε τη χιονοθύελλα», δήλωσε ο πατέρας του Πέδρι χαριτολογώντας.

Το ντεμπούτο με τη Λας Πάλμας και η μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα

Η Λας Πάλμας στην οποία ανήκε ο Πέδρι πίστευε πάρα πολύ στο ταλέντο του «πιτσιρικά». Στις 18 Αυγούστου του 2018 σε ηλικία 16 ετών ο Πέδρι πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο με την ομάδα των Κανάριων Νησιών δίνοντας το «παρών» κόντρα στην Ουέσκα για την Segunda Division.

Έναν μήνα αργότερα (19 Σεπτεμβρίου) κατάφερε να γράψει ιστορία καθώς σκόραρε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ σε ηλικία 16 ετών, 9 μηνών και 23 ημερών, παίρνοντας τον τίτλο του νεότερου σκόρερ στην ιστορία της Λας Πάλμας.

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2019 ο Πέδρι έγινε επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι δαπάνησαν 5 εκατομμύρια ευρώ για ένα παιδί 17 χρονών. Ο Πέδρι έμεινε δανεικός μέχρι το τέλος στη σεζόν στη Λας Πάλμας φτιάχνοντας μερικά πολύ καλά νούμερα, καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν με 4 γκολ και 7 ασίστ σε 37 συμμετοχές!

Σαν να παίζει στην Μπαρτσελόνα εδώ και χρόνια!

Ο Ρόναλντ Κούμαν τον εμπιστεύτηκε από την αρχή και η εξέλιξη τον έχει δικαιώσει απόλυτα. Ο Πέδρι έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα στη νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα σκόραρε και το πρώτο του γκολ με την «μπλαουγκράνα» φανέλα στη νίκη των Καταλανών απέναντι στη Φερεντσβάρος για τους ομίλους του Champions League.

Σταδιακά άρχισε να παίρνει και φανέλα βασικού και να έχει έναν πιο καθοριστικό ρόλο στην ομάδα. Αποδεικνύει συνεχώς πως αξίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο και παρά το νεαρό της ηλικίας του δεν δείχνει να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Οι συγκρίσεις με τον Ινιέστα και η εμπιστοσύνη του Μέσι

Στην Ισπανία τον συγκρίνουν συνεχώς με τον «θρύλο» των «μπλαουγκράνα» τον Αντρές Ινιέστα. Ιεροσυλία; Ίσως, αλλά ο Πέδρι δείχνει πως έχει όλα τα φόντα για να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Η καταλανική GOL πάντως δε δίστασε να συγκρίνει ανοιχτά τον «πιτσιρικά» με τον Ινιέστα…

Κόντρα στη Βαγιαδολίδ είχε τον απόλυτο έλεγχο του άξονα καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 78% ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων, 4 πάσες «κλειδιά» και φυσικά την τρομερή ασίστ «ζωγραφιά» με το τακουνάκι στον Μέσι. Μία ασίστ την οποία ο Πέδρι θα διηγείται στα εγγόνια του καθώς με αυτό το τέρμα ο Μέσι έγραψε ιστορία και ξεπέρασε το ρεκόρ του Πελέ με τα περισσότερα τέρματα με μόνο μια ομάδα.

Ο Πέδρι έχει καταφέρει να κερδίσει τους πάντες στη Βαρκελώνη, ακόμη και τον Λιονέλ Μέσι που είναι με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Ο 33χρονος συνεργάζεται με κλειστά τα μάτια με τον 18χρονο, με τους δύο να έχουν φτιάξει μια εξαιρετική χημεία στο γήπεδο. Ο Λανγκλέ το επιβεβαίωσε και δήλωσε πως ο Πέδρι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μέσι επειδή σκέφτεται γρήγορα και δρα επίσης ταχύτατα, όπως κάνει και ο ίδιος…

Pedri (2002)

Attacking midfielder – FC Barcelona

⚽️ Smart player in his movements. Precious with his technique. He loves repeating passes. Good connection with Messi.

Amazing player. pic.twitter.com/g1vFihKZAb

— F👁️cusPlayer (@F0cusPlayer) December 23, 2020