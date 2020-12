Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια η Cardi B έχει καταφέρει να γίνει η πρώτη γυναίκα νικήτρια στην κατηγορία Best Rap Album των Grammys, να εμφανιστεί μαζί με την J-Lo στην ταινία Hustlers και να πάρει το βραβείο Billboard’s Woman of the Year.

Τώρα στην νέα της σειρά για το Facebook, η Cardi Β δοκιμάζει την τύχη της σε πολλές ακόμα δραστηριότητες. Για την σειρά Cardi Tries η ράπερ θα προσπαθήσει να γίνει μπαλαρίνα, κασκαντέρ, δασκάλα και πολλά άλλα.

«Αναρωτηθήκατε ποτέ αν θα ήμουν καλή μπαλαρίνα;» έγραψε σε μια ανάρτηση της στο Instagram, «Μόνο ένας τρόπος για να το μάθετε!».

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο Facebook Messenger και το Instagram, σε μια προσπάθεια προώθησης της λειτουργίας «Watch Together» που επιτρέπει στους χρήστες να συντονιστούν μαζί με τους φίλους τους.

Οι ηθοποιοί Michelle Rodriguez και Debbie Allen θα εμφανιστούν ως καλεσμένες στη σειρά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cardi B (@iamcardib)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cardi B (@iamcardib)