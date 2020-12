Στις 27 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

«Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter».

Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει ήδη ζητήσει οι εμβολιασμοί να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether #EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

Σχετικό tweet για την έναρξη των εμβολιασμών στην Ευρώπη έκανε και η επίτροπος Υγείας Στ. Κυριακίδου

Long journey working together to leave no one behind. Leaving no stone unturned to defeat the pandemic.

👉No one is safe until everyone in safe.

👉Vaccinations start in 🇪🇺EU 27-29 December. https://t.co/XjTvIfk2qr

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 17, 2020