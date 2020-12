Σε θάνατο καταδικάστηκε ένας 30χρονος Ιάπωνας από δικαστήριο του Τόκιο για τη δολοφονία το 2017 εννέα ανθρώπων, τους οποίους προσέλκυσε διαδοχικά στο σπίτι του αφού τους εντόπισε στο Twitter.

Με την απόφαση αυτή έκλεισε η πολύκροτη δίκη, που είχε γίνει πρωτοσέλιδο στην Ιαπωνία, του «δολοφόνου του Twitter», όπως χαρακτηρίστηκε ο κατηγορούμενος επειδή είχε έρθει σε επαφή με τα θύματά του μέσω της πλατφόρμας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Επιβλήθηκε η θανατική ποινή» δήλωσε αξιωματούχος του δικαστηρίου.

Ο κατηγορούμενος Τακαχίρο Σιραΐσι ομολόγησε κατά τη διάρκεια της δίκης του ότι σκότωσε και διαμέλισε 9 ανθρώπους ηλικίας 15 ως 26 ετών, οι 8 από τους οποίους ήταν γυναίκες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σιραΐσι στραγγάλισε και διαμέλισε τα θύματά του από τον Αύγουστο ως τον Οκτώβριο του 2017, μετέδωσε το Kyodo. Αυτός φέρεται επίσης ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όλες τις γυναίκες που έπεσαν θύμα του, σύμφωνα με το ίδιο.

Οι συνήγοροί του, οι οποίοι είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης στον 30χρονο, επιχειρηματολόγησαν στο δικαστήριο ότι τα θύματά του -τα οποία είχαν εκφράσει τάσεις αυτοκτονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- είχαν δώσει την συγκατάθεσή τους για να πεθάνουν.

Ωστόσο η εκδοχή αυτή, την οποία αμφισβήτησε ακόμη και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

«Κανένα από τα 9 θύματα δεν είχε συναινέσει να πεθάνει, ούτε εμμέσως», σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικαστή Ναοκούνι Γιάνο ο οποίος προήδρευσε της δίκης, τις οποίες επικαλέστηκε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο δικαστής υπογράμμισε ότι η ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου επιτρέπει να κριθεί υπεύθυνος για τους φόνους αυτούς, σημειώνοντας ότι οι πράξεις αυτές είναι «εξαιρετικά σοβαρές» και ότι «συνεθλίβη η αξιοπρέπεια» των θυμάτων.

