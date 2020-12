«Ύστατη προσπάθεια» προκειμένου να επιτευχθεί εμπορική συμφωνία στη μετά Brexit εποχή συμφώνησαν να κάνουν Μεγάλη Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι διαπραγματευτικές μας ομάδες εργάζονται νυχθημερόν τις τελευταίες ημέρες. Και παρά την εξάντληση έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός ότι ξεπεράστηκαν ξανά και ξανά οι προθεσμίες, θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση είναι υπεύθυνο να κάνουμε μια ύστατη προσπάθεια» ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

«Ως εκ τούτου εξουσιοδοτήσαμε τους διαπραγματευτές μας να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να δούμε αν μπορούμε έστω και την τελευταία στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία».

UK PM and EU chief agree to extend Brexit trade talks beyond Sunday’s deadline https://t.co/71KO9sFLsM

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 13, 2020