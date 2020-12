«Η Ελλάδα έχει βελτιώσει πάρα πολύ την απορρόφηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» σημειώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για σημαντικό επίτευγμα ενόψει και της προτεραιότητας της χώρας να αξιοποιήσει τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Greece has tremendously improved the absorption of funds from the European Regional Development and the European Social Fund – an important feat at a time when our priority is to ensure that EU resources are fully utilized. pic.twitter.com/reqdgWWf7H

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 9, 2020