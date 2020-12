Είδωλο του στυλ, μούσα του Givenchy, αγαπημένη του Χόλιγουντ και η γυναίκα που φόρεσε το πιο διάσημο μικρό μαύρο φόρεμα στην ιστορία της μόδας- οι περισσότεροι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο πρόσωπο της Όντρεϊ Χέπμπορν ένα πρότυπο φινέτσας και ομορφιάς.

Σύμφωνα με το νέο ντοκιμαντέρ «Audrey: More Than An Icon» που μόλις κυκλοφόρησε η Χέπμπορν υπήρξε ωστόσο πολλά περισσότερα.

Ως παιδί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ηθοποιός ήρθε από νωρίς αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες.

Η θλίψη και η ανασφάλεια ήταν αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής της. Σε νεαρή ηλικία ο πατέρας της εγκατέλειψε την οικογένεια τους αλλά η Χέπμπορν αργότερα τον συγχώρεσε.

Χρόνια μετά, αφού είχε πρωταγωνιστήσει σε τεράστιες επιτυχίες όπως το Breakfast at Tiffany’s και το Roman Holiday, αποφάσισε να αφήσει Χόλιγουντ για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής της αφιερώθηκε πλήρως στο έργο της φροντίδας παιδιών που είχαν ανάγκη.

Η ομάδα που ανέλαβε την δημιουργία του ντοκιμαντέρ, οι ίδιοι άνθρωποι πίσω από το υποψήφιο για BAFTA «McQueen», πήραν από νωρίς την απόφαση να εστιάσουν στα πιο επώδυνα σημεία της ζωής της Χέπμπορν.

Μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ καταλαμβάνει και η αφήγηση σχετικά με τα μπαλετικά όνειρα της ηθοποιού.

Η Χέπμπορν ήταν παθιασμένη με το μπαλέτο και έκανε μαθήματα κερδίζοντας μάλιστα μια υποτροφία για το Rambert Ballet School του Λονδίνου στα 16 της. Παρόλα αυτά το ύψος της στάθηκε τελικά εμπόδιο στα σχέδιά της.

Την αφήγηση της ιστορίας αναλαμβάνει η ίδια η Χέπμπορν καθώς στο πρώτο στάδιο της παραγωγής οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ είχαν την τύχη να ανακαλύψουν ένα 9ωρο αρχείο συνεντεύξεών της.

Στις κασσέτες αυτές από το 1993 η ίδια ακούγεται να μιλά για τον τρόπο που την «πέταξαν μέσα στη σόουμπιζ», για την τραυματική εμπειρία που είχε όταν απέβαλε, για τα διαζύγια της αλλά και την επιθυμία της να είχε μικρότερες πατούσες, μικρότερη μύτη, και ξανθά μαλλιά.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια της ζωής της, όταν η Χέπμπορν αφιερώθηκε στο φιλανθρωπικό της έργο δουλεύοντας με τη Unicef, ο οργανισμός πενταπλασίασε το μέγεθός του.

«Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε τον κόσμο να δει την άλλη πλευρά της. Ναι, φορούσε όμορφα ρούχα αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Κοιτάζοντας πίσω στο σύνολο της ζωής της καταλαβαίνεις πόσα πολλά είχε να προσφέρει» αναφέρουν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στις 30 Νοεμβρίoυ.