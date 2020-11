Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα και βαδίζει σε ευρωπαϊκά πρότυπα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο κομμάτι των social media.

Οι Ερυθρόλευκοι ενημερώνουν καθημερινά τους λογαριασμούς τους σε Twitter, Facebook και Instagram, με τον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου να μαθαίνει τα νέα της αγαπημένης του ομάδας και να βλέπει βίντεο, αλλά και φωτογραφίες από τα παιχνίδια των πρωταθλητών Ελλάδας σε Superleague και Champions League.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια που γίνεται από την πειραϊκή ΠΑΕ και οι Ερυθρόλευκοι έχουν ξεπεράσει πλέον τα 5 εκατ. ακόλουθους στις σελίδες τους στα social media.

Ενα… εντυπωσιακό νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα, δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στο μεγάλο λιμάνι. Συγκεκριμένα, 5.18 εκατ. άνθρωποι έχουν ακολουθήσει τις σελίδες που διατηρούν οι πρωταθλητές Ελλάδας στα τρία μεγάλα κοινωνικά δίκτυα, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν τους διπλάσιους ακόλουθους από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ!

Η Ενωση έχει 2.62 εκατ. ακόλουθους και ο Δικέφαλος του Βορρά 2.58 εκατ. Ο Ολυμπιακός έχει διπλάσιους ακόλουθους και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα ότι είναι έτη φωτός μπροστά από τους δύο ανταγωνιστές του.

Οι Ερυθρόλευκοι αναπτύσσονται συνεχώς, προσφέρουν στον κόσμο τους υλικό αντάξιο των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων και βλέπουν τις σελίδες τους στα social media να κερδίζουν κάθε μέρα όλο και περισσότερους ακόλουθους.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του «Deportes&Finanzas»:

📲⚽ @olympiacosfc greek football club with the highest social media engagement during october of 2020! 🇬🇷🔝1⃣

5⃣,1⃣8⃣Ⓜ of interactions! 👏👏👏

2.@AEK_FC_OFFICIAL 2,62M

3.@PAOK_FC 2,58M#instagram #twitter #facebook #youtube #tiktok pic.twitter.com/sbt6TDEf06

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) November 30, 2020