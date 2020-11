Περισσότερα από 60 άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο κατά την διάρκεια διαδηλώσεων κατά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι συλλήψεις έγιναν για διάφορες παραβάσεις, κυρίως για παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων, ανακοίνωσε στο Twitter η αστυνομία του Λονδίνου, που απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην συμμετέχει στις διαδηλώσεις αυτές, οι οποίες είναι απαγορευμένες εξαιτίας του lockdown

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για τα περιοριστικά μέτρα. Οι διαδηλωτές φώναζαν «ελευθερία» και κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «σταματήστε να μας ελέγχετε» και «όχι άλλα lockdown».

Breaking: Police are clashing with anti-lockdown protesters in London. pic.twitter.com/W3AsT0LE39

Τέσσερις εβδομάδες μετά την επιβολή του δεύτερου lockdown, η Αγγλία επιστρέφει την Τετάρτη σε ένα καθεστώς τοπικών περιοριστικών μέτρων, ανάλογα με τον βαθμό διασποράς του ιού, με βάση ένα σύστημα που περιλαμβάνει τρις βαθμίδες συναγερμού.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν και η οδηγία «μείνετε σπίτι» θα αρθεί. Η εξ αποστάσεως εργασία εξακολουθεί να συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά στις ζώνες που θα βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα συναγερμού, όπως το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ το Μπρίστολ και το Λιντς (με συνολικό πληθυσμό 23 εκατομμύρια κατοίκους), τα παμπ και εστιατόρια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ θα απαγορεύεται η συνάντηση με πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια κάθε ατόμου, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εξαιρέσεων, όπως τα πάρκα.

Με 57.000 θανάτους (τις 28 ημέρες που ακολουθούν θετικό διαγνωστικό τεστ), το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πλέον πληγείσα από την πανδημία χώρα.

Police and protesters have clashed at anti-lockdown demonstrations in central London. A protestor just escaped being arrested by the police. #londonprotest #London pic.twitter.com/bxskYgqmf4

— The Dispatcher HQ (@TheDispatcherHQ) November 28, 2020