O Λίαμ Χέμσγουορθ, πώλησε το ακίνητο που είχε στο Μαλιμπού, ως οικόπεδο καθώς το οίκημα που βρίσκονταν εκεί καταστράφηκε κατά τις πυρκαγιές του 2018.

«Έσπασε η καρδιά μου πριν από λίγες ημέρες», έγραψε ο Λίαμ Χέμσγουορθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν είχε σημειωθεί η καταστροφή κάτω από μία φωτογραφία του σπιτιού, το οποίο είχε μετατραπεί σε στάχτη και από το οποίο είχε μείνει όρθιο μόνο το τζάκι και μερικοί τοίχοι.

Liam Hemsworth has sold the Malibu home that he once shared with ex-wife Miley Cyrus. The property was destroyed two years ago in a wildfire.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια ο Λίαμ Χέμσγουορθ, σύμφωνα με το ΑΠΕ, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ξαναχτίσει το σπίτι γράφοντας στο Twitter:

«Σ’ αγαπώ Μαλιμπού. Ευχαριστώ όλους τους ήρωες πυροσβέστες της Καλιφόρνια. Ξεκινάει ένα ταξίδι ανοικοδόμησης».

It’s been a heartbreaking few days. This is what’s left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires.

To help: https://t.co/YQCE1cLaej & @happyhippiefdn pic.twitter.com/vtLFytFmNw

— Liam Hemsworth (@LiamHemsworth) November 13, 2018