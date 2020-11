Η Daylight, η νέα πλατφόρμα, δήλωσε ότι έχει αναπτύξει εργαλεία και περιεχόμενο για να βοηθήσει τους ΛΟΑΤ+ Αμερικανούς να επιτύχουν συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους, όπως την εξοικονόμηση χρημάτων για παρένθετη μητρότητα ή για την επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου.

Ο εκπρόσωπος της Daylight, Rob Curtis, δήλωσε ότι τα 9 εκατομμύρια ΛΟΑΤ+ ατόμων έχουν αγοραστική δύναμη 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Ενώ είναι υπέροχο το ότι οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συμμετέχουν σε πορείες υπερηφάνειας, λίγες είναι αυτές που έχουν απορροφήσει τις κρίσιμες προκλήσεις της κοινότητάς μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός πιο περιεκτικού και προσβάσιμου χρηματοοικονομικού συστήματος … για όσους από καιρό υποεκπροσωπούνται», δήλωσε ο Terry Angelos, ανώτερος αντιπρόεδρος της εταιρείας πιστωτικών καρτών Visa, η οποία υποστηρίζει την προσπάθεια.

There’s a new banking option on the block—built by the LGBT+ community for the LGBT+ community. @joindaylight (formerly Be Money) is the first LGBT+ digital banking platform in the U.S. and its community is now live. Here’s more on this game changing bank. https://t.co/G5tIDLpe5q

— Forbes Advisor (@ForbesAdvisor) November 19, 2020