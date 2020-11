Η διάσημη σταρ των ΗΠΑ, Ντόλι Πάρτον, δήλωσε ότι αισθάνεται «πολύ τιμημένη και περήφανη» που έχει δώσει χρήματα για έρευνα σε ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα εμβόλια Covid-19.

Τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι έδινε 1 εκατομμύριο δολάρια (£ 750.000) στο Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Nashville

Αυτός ήταν ένας από τους δοκιμαστικούς ιστότοπους για το εμβόλιο Moderna, το οποίο είναι σχεδόν 95% αποτελεσματικό σύμφωνα με πρώιμα στοιχεία.

Μιλώντας στο BBC One’s One Show την Τρίτη, η Πάρτον είπε ότι ήταν «τόσο ενθουσιασμένη» που άκουσε τα νέα.

«Είμαι σίγουρη ότι πολλά εκατομμύρια δολάρια από πολλά άτομα πήγαν σε αυτό», είπε στους συν-παρουσιαστές Alex Jones και Jermaine Jenas.

«Αλλά ένιωσα τόσο περήφανη μέρος αυτών των χρημάτων που έδωσαν ελπίδα, που ελπίζω ότι θα εξελιχθούν σε κάτι υπέροχο και θα βοηθήσουν να θεραπεύσουν αυτόν τον κόσμο, προέρχεται από μένα».

«Είμαι πολύ περήφανη κοπέλα σήμερα που ξέρω ότι έκανα κάτι που θα μας βοηθήσει σε αυτήν την τρελή πανδημία», συνέχισε.

Ένας εκπρόσωπος της Vanderbilt είπε ότι το «γενναιόδωρο» δώρο της Parton βοήθησε «πολλές υποσχόμενες ερευνητικές πρωτοβουλίες».

Ένα μέρος των χρημάτων της τραγουδίστριας προοριζόταν για τη χρηματοδότηση μιας πρώτης φάσης δοκιμής του εμβολίου Moderna. «Πολύ υποσχόμενη έρευνα».

