Ο Βέλγος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ζακ Ρομέν Ζωρζ Μπρελ (Jacques Romain Georges Brel) έχει σήμερα την τιμητική του, αφού η Google του αφιερώνει το σημερινό της doodle.

Ο Ζακ Μπρελ ανήκει στους σημαντικότερους εκπροσώπους του μεταπολεμικού γαλλικού «σανσόν», όπου έφερε έναν άνεμο μελαγχολίας, θεατρικότητας και διανοουμενισμού σε τραγούδια όπως τα «Les Bourgois», «Dans Le Port d’Amsterdam» και «Ne Me Quittez Pas».

Γεννήθηκε στις Βρυξέλλες στις 8 Απριλίου 1929. Οι πρώτες συνθέσεις του χρονολογούνται το 1950, αλλά η καριέρα του ουσιαστικά ξεκίνησε το 1953 με τις πρώτες εμφανίσεις του στο θέατρο Les trois baudets του Παρισιού. Από το 1957 απέκτησε διεθνή φήμη.

Στη δεκαετία του ’50 υιοθέτησε ένα λυρικό ύφος, συνδυάζοντας το θρησκευτικό και ηθικό ζήλο με το νεανικό ρομαντισμό, ωθώντας τον Ζωρζ Μπρασένς να του αποδώσει το παρωνύμιο «Ηγούμενος» (γαλ. Abbé Brel). Το 1963 εμφανίστηκε στο Κάρνεγκι Χολ και αργότερα περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη Σοβιετική Ένωση.

Στη δεκαετία του ’70 πρωταγωνίστησε, υποδυόμενος τον Δον Κιχώτη, στο μιούζικαλ Homme de la Mancha (Ο άνδρας από τη Μάντσα), και συμμετείχε ως ηθοποιός ή παραγωγός σε αρκετές ακόμα ταινίες, μέχρι το 1973. Το 1971 σκηνοθέτησε την ταινία Franz. Για ένα μεγάλο διάστημα αποσύρθηκε στις Νήσους Μαρκέζας, στη Γαλλική Πολυνησία, και επέστρεψε στη μουσική το 1977, με το δίσκο Les Marquises, σημειώνοντας εκ νέου μεγάλη επιτυχία.

Οι στίχοι του διέπονται συχνά από σατιρικό και δραματικό ύφος, ασκώντας κριτική σε κοινωνικές και ηθικές αξίες, όπως ενδεικτικά αυτή αποτυπώνεται στα τραγούδια Les Bourgeois και Les Flamandes.

Ερμηνευτής με μεγάλη εκφραστικότητα, ο Μπρελ ενσωμάτωσε θεατρικά στοιχεία στις εμφανίσεις του. Η μουσική του είχε επίδραση σε αρκετούς δημιουργούς, όπως στον Λέοναρντ Κοέν, στον Ντέιβιντ Μπόουι και κυρίως στον Σκοτ Γουόκερ, ο οποίος ερμήνευσε αρκετές συνθέσεις του Μπρελ.

Ορισμένα τραγούδια του μεταφράστηκαν στην αγγλική γλώσσα και έγιναν διεθνείς επιτυχίες, όπως το «Le moribοnd» (Ο ετοιμοθάνατος, 1961), μεταφρασμένο ως «Seasons in the Sun» και το «Ne me quitte pas» (Μη με αφήνεις) με τον αγγλικό τίτλο «If You Go Away».

Τα τραγούδια του έχουν ερμηνευτεί από μια μεγάλη γκάμα τραγουδιστών, όπως οι: Φρανκ Σινάτρα, Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Ρέι Τσαρλς, Τζων Ντένβερ, Τζούντυ Κόλλινς, Τζοάν Μπαέζ, Ντάστυ Σπρίνγκφηλντ, Μάριαν Φέηθφουλ, Νίνα Σιμόν, Μπερλίντα Καρλάυλ, Στινγκ, Νιρβάνα κ.ά..