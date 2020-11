Aπό τον Σπάικ Λι μέχρι την Μπίλι Άιλις, διάσημοι αμερικανοί σταρ της showbiz βγήκαν στους δρόμους – και στο Twitter – για να πανηγυρίσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Twitter, ο σκηνοθέτης και παραγωγός Σπάικ Λι άνοιξε ένα μπουκάλι σαμπάνιας μπροστά από ένα ενθουσιασμένο πλήθος, ενώ η Αριάνα Γκράντε έγραψε στο Twitter :

«ΚΛΑΙΩ. Τζο Μπάιντεν, Κάμαλα Χάρις ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ» με μια αλυσίδα καρδιών.

Η ηθοποιός Τζούλια Λούις-Ντρέιφους γιορτάζει επίσης αυτό το σαββατοκύριακο, αναρτώντας μια φωτογραφία της εκλεγμένης Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και γράφοντας: «Η κυρία Αντιπρόεδρος δεν είναι πλέον φανταστικός χαρακτήρας».

«Η δημοκρατία αντέχει. Συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρό μας Τζο Μπάιντεν και στην πρώτη γυναίκα εκλεγμένη Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις» πρόσθεσε .

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ και η Μπίλι Άιλις πανηγύρισε με ένα βίντεο, δηλώνοντας: «Αυτό είναι απίστευτο, είμαι τόσο χαρούμενη».

Thank you, @billieeilish, for joining me in talking about everything that’s at stake in this election. Your generation deserves leaders who actually care about the future of our country and our planet. pic.twitter.com/Oyq9CxZKpU — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 30, 2020

Ο κωμικός Σάσα Μπάρον Κοέν έγραψε στο Twitter:

«Ντόναλντ απολύεστε και να ξέρετε ότι σας προσέφερα μια θέση εργασίας. Αλλά η απόδοσή σας την περασμένη εβδομάδα ήταν τραγική και λυπηρή. Η προσφορά ακυρώθηκε».

Donald—you’re out of work and I know I offered you a job. But your performance this past week was tragic and sad. Offer rescinded. — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) November 7, 2020

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ έγραψε:

«Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν, την Κάμαλα Χάρις και στην αγαπημένη μας χώρα. Η τιμιότητα και η ακεραιότητα κέρδισαν!» μαζί με ένα βίντεο της ερμηνείας της «Get Happy / Happy Days Are Here Again».

Congratulations to @JoeBiden, @KamalaHarris and our beloved country. Honesty and integrity won out! pic.twitter.com/RlaZr88O0R — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) November 7, 2020

Η Σερ έγραψε ένα μήνυμα γεμάτο emoji:

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΤΟΣΟ ΤΟΣΟ ΤΟΣΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ [με emoji που δακρύζουν]. Θα ήταν εύκολο να δημοσιεύσω φρικτές φωτογραφίες και κινούμενα σχέδια του Τραμπ, αλλά γνωρίζοντας τον Τζο, που εννοεί πραγματικά αυτά που λέει ότι θα είναι Πρόεδρος για ΟΛΟΥΣ [αμερικανική σημαία] & αν και φαίνεται τόσο δελεαστικό, από σεβασμό στον Τζο, δεν θα το κάνω».

Can’t Believe It ,IM SO SO, SO,SO HAPPY😭.

It Would Be Easy To Post Horrible Pictures & Cartoons Of

trump,but Knowing Joe,He Really Means What He Says About Being The President For

EVERY🇺🇸,& As Tempting as it

WOULD BE,OUT OF RESPECT FOR JOE I WONT POST

HORRIBLE PICS OF trump🙄 — Cher (@cher) November 7, 2020