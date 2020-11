Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 4-1 επί της Αϊντχόφεν πραγματοποιώντας ονειρική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Δικέφαλος του Βορρά σκόρπισε τους Ολλανδούς μέσα στο πρώτο 20λεπτο του δεύτερου μέρους, πετυχαίνοντας τέσσερα τέρματα.

Το ένα από αυτά μάλιστα ήταν για σεμινάριο, καθώς στο 58ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς άλλαξαν την μπάλα υποδειγματικά και έκαναν τα πάντα σωστά, με αποτέλεσμα ο Ζίβκοβιτς να πετύχει ένα υπέροχο τέρμα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλώνει… εντυπωσιασμένη από το δεύτερο γκολ των ποδοσφαιριστών του Πάμπλο Γκαρσία, κάτι που έδειξε και μέσα από το λογαριασμό της στο Twitter.

«Πρέσινγκ, κλέψιμο, πάσα, πάσα, ντρίπλα, γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι τόσο απλό και τόσο όμορφο! Συμφωνείς Europa League;» αναφέρεται στο tweet της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Δείτε την ανάρτηση του ΠΑΟΚ:

Press, steal, pass, pass, dribble, strike! Football is so simple and so beautiful! Do you agree @EuropaLeague? #PAOKPSV #UEL pic.twitter.com/q2s06MhdXF

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 6, 2020