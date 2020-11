View this post on Instagram

Ο Βασίλης Αυλωνίτης σε παιδική ηλικία (αριστερά) τέλη της δεκαετίας του 1900 στο Θησείο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε με τον πατέρα του Αλέξανδρο ο οποίος θα εγκαταλείψει τον ίδιο, την μητέρα του Κων/να και τον αδερφό του Αντώνη και θα δημιουργήσει μια άλλη οικογένεια με πέντε ακόμη παιδιά. Στην τρυφερή ψυχή του μικρού Βασίλη θα χαραχθεί για πάντα η εικόνα της αδιαφορίας του πατέρα του όταν τον επισκεφθεί με τον αδερφό του στην Κηφισιά και επιστρέφοντας στο σπίτι θα εκφράσει στην μητέρα του την απογοήτευσή του. Πανέξυπνος και χαρισματικός από παιδί, πριν τελειώσει το Δημοτικό θα ασχοληθεί με πολλές δραστηριότητες για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια. Η ενασχόλησή του αργότερα ως βοηθός σκηνογράφου θα είναι η αφορμή να ξεδιπλώσει στους συν/στές του θεάτρου το πηγαίο ταλέντο του και να ανέβει στην σκηνή χωρίς σπουδές πραγματοποιώντας από τα πρώτα χρόνια μεγάλη επιτυχία. Η πλατιά αναγνώριση θα έρθει την δεκαετία του '50 μέσα από την κιν/φο με κορυφαία στιγμή το 1955 στην «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» (φώτο δεξιά). Ο Φίνος αρχικά αρνείται την συμμετοχή του στην ταινία θεωρώντας σχετικά μέτριες τις μέχρι τότε εμφανίσεις του στην μεγάλη οθόνη, μετά όμως από επιμονή του Αλέκου Σακελλάριου θα λάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σπουδαία ερμηνεία του θα διαψεύσει τον Φίνο ο οποίος στην συνέχεια θα πιστέψει στο ταλέντο του για να ακολουθήσει δύο χρόνια αργότερα και το δεύτερο μέρος της ταινίας με το «Λατέρνα φτώχεια και γαρύφαλλο».Μια ακόμη δυνατή ερμηνεία για τον μεγάλο Έλληνα κωμικό και ιδιαίτερα η στιγμή όπου βαριά άρρωστος βλέπει στον εφιάλτη του τσιγγάνες ντυμένες στα μαύρα δίπλα στην λατέρνα, να καταγράφεται ως μια από τις ωραιότερες σκηνές στην ιστορία του παλιού ελληνικού κιν/φου. Στις ταινίες αυτές θα κάνει και τις πρώτες εμφανίσεις της στο πανί και η Τζένη Καρέζη η οποία με δέος παρακολουθεί στα γυρίσματα τον τρόπο ερμηνείας του και την αγάπη και την στοργή που θα εκφράσει με τρόπο συγκινητικό στο πρόσωπο της. Ένας τεράστιος και αξέχαστος κωμικός όπου μια γκριμάτσα, μια ατάκα και ένας μορφασμός υπήρξαν αρκετά για να καταδείξουν το μέγεθος του πηγαίου και μεγαλειώδους ταλέντου του.