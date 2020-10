Ψηφιακή έκθεση βασισμένη σε εκατοντάδες φωτογραφίες του βρετανού φωτογράφου Τζίμι Νέλσον (Jimmy Nelson) φιλοξενεί το Atelier des Lumières, το πρώτο κέντρο ψηφιακής τέχνης στο Παρίσι, στο πλαίσιο της σειράς εκθέσεων «Save the Planet».

Το «The Last Sentinels (Οι τελευταίοι σκοποί)» έχει στηθεί ως ένα ταξίδι 40 λεπτών στον πυρήνα της κουλτούρας μειονοτήτων αυτόχθονων λαών.

When we love, we thrive. Within your true identity, your heart is open to others – The Last Sentinels Jimmy Nelson @AtelierLumieres pic.twitter.com/Z9CbMmj3YP — Nicolas Bry (@NicoBry) October 26, 2020

Superbe l’expo Jimmy Nelson: The Last Sentinels à l’Atelier des Lumières. "Let us respect honour the world’s last indigenous people who live in full connection and respect themselves, each other and the natural world." pic.twitter.com/YUMcGrE5bo — an absolute nobody (@WittyPlatypus) October 26, 2020

Για τη γέννηση της ταινίας – παραγωγή του στούντιο Spectre Lab – ο Τζίμι Νέλσον δήλωσε:

«Σ’ όλη μου τη ζωή, θέλησα να τιμήσω, με ποιητικό και καλλιτεχνικό τρόπο, τις τελευταίες κοινότητες στον κόσμο που ζουν σε αρμονία με τον εαυτό τους, την κουλτούρα τους και το φυσικό περιβάλλον τους. Εμείς, από την πλευρά μας, ίσως πιστεύουμε ότι ο πλανήτης μάς χρειάζεται… ενώ, αντιθέτως, οι κοινότητες των αυτόχθονων πιστεύουν ότι εμείς είμαστε εκείνοι που χρειαζόμαστε τον πλανήτη».

«Πιστεύω ότι είναι ώρα, ειδικά με τις ειδήσεις των τελευταίων λίγων μηνών, αυτό το μήνυμα προστασίας του πλανήτη και σεβασμού προς αυτόν και τους λαούς του να αντηχεί σ’ όλον τον κόσμο. Θέλω να μοιραστώ ό,τι έχω δει, νιώσει και αγαπήσει μέσα από τη δουλειά μου ως φωτογράφος. Ελπίζω οι ιστορίες που αφηγούμαι να συμβάλλουν στη αφύπνιση του κόσμου ώστε να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε καλύτερα ο ένας με τον άλλον, με τον εαυτό μας και με τη φύση» πρόσθεσε.

Η έκθεση όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου.