Ωστόσο, παρά την επιβεβαίωση ότι ήταν ασφαλές να πιει, πολλοί επέκριναν τη συμπεριφορά της ως υπερβολικά αφοσιωμένη.

Τα αφεντικά και οι υπάλληλοί της την καταχειροκρότησαν. «Υποδειγματική υπάλληλο» τη χαρακτήρισαν οι διευθυντές, τονίζοντας πως η ίδια επέλεξε να κάνει τη συγκεκριμένη πράξη.

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις του κοινού που το είδε, ενώ παράλληλα η εταιρία απάντησε, λέγοντας ξανά ότι η ίδια επέλεξε να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση.

A cleaner in E China's #Shandong Province chose to show extreme confidence in her attention to detail by drinking water from a squat toilet; however, despite confirmation that it was safe to drink, many criticized her behavior as too committed. https://t.co/k4s5ZXZhoU pic.twitter.com/gf9nc9tjve

